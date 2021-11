Amazon ha avviato un progetto pilota per vendere viaggi in India dopo aver raggiunto un accordo con MakeMyTrip, che commercializzerà le vacanze attraverso il suo sito web e le applicazioni mobile in collaborazione con il gigante dell'e-commerce. L'accordo rientra nell'offerta di Amazon Pay per aggiungere valore offrendo più servizi ai consumatori in India, come riportato da Phocuswire.

Come segnalato da Preferente, Rajesh Magow, cofondatore del gruppo e ceo di MakeMyTrip, ha spiegato: "Siamo entusiasti di collaborare con Amazon, l'azienda che ha rivoluzionato il comportamento di acquisto online delle persone in tutto il mondo. La pandemia ha impresso una forte accelerata allo sviluppo del digitale e, attraverso questa partnership, speriamo di incrementare le prenotazioni di viaggi, aumentando così la nostra penetrazione online".



La partnership consente a MakeMyTrip di estendere i propri servizi soprattutto nelle città e nei centri minori. MakeMyTrip offre servizi di viaggio online tra cui biglietti aerei, pacchetti vacanze nazionali e internazionali, prenotazioni alberghiere, biglietti di treni e autobus.



Mahendra Nerurkar, ceo e vicepresidente di Amazon Pay India, ha spiegato: "In Amazon Pay ci sforziamo di fornire un'esperienza affidabile, conveniente e gratificante semplificando il processo di pagamento per i nostri clienti. La nostra partnership con MakeMyTrip andrà a beneficio di milioni di clienti, consentendo loro di scegliere tra le migliori offerte e servizi in tutto il Paese, seguite dalla facilità di utilizzo di Amazon Pay, facilitando un viaggio senza problemi”.



Questa non è la prima esperienza di Amazon nei viaggi poiché nel 2019 il colosso della distribuzione aveva raggiunto un accordo con Cleartrip per la vendita di biglietti aerei. Quest’ultima mossa potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase di sviluppo del colosso dell'online.