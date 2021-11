Lab Travel, partnership con Catch Fishing Heroes per l'organizzazione di viaggi ad hoc

Lab Travel ha stretto un accordo di partnership quadriennale per l’organizzazione tecnica di tutti i viaggi di Catch Fishing Heroes, realtà leader in Italia nel segmento delle spedizioni dedicate agli appassionati di pesca sportiva a mosca.

L’accordo, già operativo dall’inizio di novembre, prevede per i 150 Personal Voyager Euphemia la possibilità di commercializzare in esclusiva le offerte di viaggio che si affiancano alla tradizionale programmazione realizzata in collaborazione con i tour operator partner.



La programmazione è raccolta in un catalogo cartaceo di 143 pagine, ricco di foto e molto curato nella grafica e nei contenuti, già disponibile in tutte le 50 filiali Euphemia presenti sul territorio.

Dalla Russia alla Patagonia, dall’Islanda alla Bolivia, dalle Seychelles alla Mongolia, le proposte di viaggio, tutte di gruppo con accompagnatore dall’Italia, si rivolgono ad una clientela altospendente e sono studiate nei minimi dettagli, con particolare riferimento alla selezione degli spot – le zone dove praticare la pesca – incluse riserve private e aree protette nelle quali si utilizza la modalità ‘catch & release’. La scelta dei resort, molti dei quali in esclusiva, delle guide e delle soluzioni per i trasferimenti sono il frutto dell’esperienza ultraventennale sul campo dei fondatori del progetto: Giorgio Cavatorti e Sandro Mediani.



Giorgio Cavatorti, ceo di H2O, ha spiegato: “I nostri programmi sono pensati per un cluster preciso e come tali hanno esigenze particolari, basti pensare al trasporto dell’equipaggiamento tanto sui collegamenti aerei internazionali, quanto in loco. Abbiamo trovato nell’esperienza, nel know-how e nella proverbiale affidabilità di Lab Travel il partner ideale”.

Oltre ad accordi specifici con i vettori e agli allotment nei resort specializzati, Lab Travel ha realizzato una copertura assicurativa ad hoc.



Michele Zucchi, a.d. di Lab Travel, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questo progetto in un periodo così complesso per il turismo. Offriamo ai Personal Voyager un’occasione in più per distinguersi nel panorama distributivo con un prodotto unico sul mercato e difficilmente gestibile in autonomia dal consumatore finale”.