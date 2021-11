Meeters, la campagna di crowdfunding raccoglie 1,2 milioni

Un milione di euro raccolti in soli quattro giorni. È questo il risultato della prima parte della campagna di crowdfunding di Meeters, la startup che organizza esperienze di viaggio per piccoli gruppi omogenei accompagnati da guide locali esperte.

Iniziata il 29 ottobre sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd la campagna – che si protrarrà fino al 27 dicembre - ha superato l’obiettivo minimo di 800mila euro arrivando finora a quota 1,2 milioni di euro e vi hanno partecipato oltre 260 investitori, con un ordine minimo di 250 euro.



"Superare il milione di euro raccolti in soli 4 giorni – commenta Davide Zanon, cmo e cpo nonché fondatore dell’azienda - conferma il forte interesse anche da parte di investitori istituzionali nel nostro progetto. Queste risorse ci permetteranno di proseguire nello sviluppo e nella crescita di Meeters in Italia e Spagna nel 2022”.



Tra gli investitori istituzionali il comparto AZ ELTIF- ALIcrowd, primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR SpA.



Anche Fabio Cannavale, ceo del gruppo Lastminute.com e tra i promotori del contest B-Heroes, ha investito nella campagna la quota spettante a Meeters come premio per il terzo posto ottenuto proprio nell’edizione 2021 di B-Heroes, l’X-Factor delle startup sponsorizzato da Intesa San Paolo.



Nella foto i tre fondatori di Meeters. Da sinistra Francesco Nazari Fusetti, Davide Zanon e Claudio Perlini