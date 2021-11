Ita Airways e Fiavet più vicine: allo studio iniziative in comune

Ita Airways e Fiavet Confcommercio stringono i tempi in vista di un accordo di collaborazione. Fabio Lazzerini, ceo Ita Airways ed Emiliana Limosani chief commercial officer della compagnia, hanno incontrato la presidente di Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic.

La nuova stagione e la nuova compagnia sono stati salutati da Jelinic con il massimo spirito di collaborazione. “La nostra cooperazione proseguirà nel solco dei buoni rapporti che avevamo in precedenza con Alitalia, ma con la visione nuova che merita la compagnia – ha detto Ivana Jelinic -. Lazzerini e Limosani ci rassicurano che Ita Airways sarà vicina al mondo delle aziende del turismo, con la piena consapevolezza di essere di fronte a un nuovo scenario di totale innovazione”.



Ita ha ben chiaro il ruolo e il valore del tour operating e delle agenzie di viaggio Fiavet-Confcommercio, che in questi 60 anni hanno saputo rinnovarsi mantenendo un peso decisivo nel mercato turistico, soprattutto in momenti come questo, in cui il consumatore ha ancora più la necessità di sentirsi al sicuro e garantito in tutte le fasi del suo viaggio.



Gli associati Fiavet-Confcommercio sono per Ita Airways un partner privilegiato nella filiera del trasporto aereo e del turismo. Fiavet e Ita sono quindi pronti ad avviare una futura partnership all’insegna del rispetto dei reciproci ruoli e del rinnovamento. Non sono escluse future iniziative congiunte, eventi tematici su destinazioni, convention assieme per ripartire a piccoli passi verso la ripresa e la rinascita.