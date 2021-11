Gattinoni, Fto: “L’Europa si allinei sulle strategie anti Covid”

Anche Fto, che aderisce all’Ectaa, si allinea alla posizione delle associazioni europee di categoria nel chiedere all’Ue e agli Stati membri di coordinare le strategie sulla validità del green pass e il timing delle terze dosi. “Segnaliamo al Governo italiano l’importanza della sinergia sulle risposte alla pandemia per evitare una nuova ondata di severe restrizioni ai movimenti in seno all’Europa” sottolinea in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio (nella foto).

Se a livello europeo si potrebbero veder bruciati fino a 35 miliardi di euro e fino a 900mila posti di lavoro nel caso in cui fossero ripristinate rigide chiusure dei confini in Italia, rimarca Gattinoni, “sono invece 80mila gli occupati a rischio nella filiera del turismo organizzato”.



Il turismo europeo, continua il presidente di Fto, non può andare avanti con questo mosaico di approcci nazionali confusionario e continuamente cangiante: “I Paesi europei adottino un approccio basato sul rischio individuale, in modo da premiare chi protegge se stesso e gli altri, stimolando al tempo stesso la spinta a vaccinarsi, proprio in continuità con quanto sta accadendo in altri settori della vita collettiva”.