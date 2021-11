Prolungare di 12 ulteriori settimane la Cig, estendendola fino al 31 marzo, e prorogare il credito di imposta affitti fino al 31 dicembre, con possibilità di cessione estesa al 30 giugno 2022.

Queste le proposte di modifica al decreto Fisco-lavoro, in votazione questa settimana al Senato, richieste a gran voce dalle associazioni del turismo organizzato per far fronte a una situazione la cui gravità è sotto gli occhi di tutti.

Ecco dunque che Fto, Aidit Federturismo Confindustria, Astoi Confindustria Viaggi, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro prendono carta e penna per esprimere al Governo tutta la loro preoccupazione e lanciare un grido d’allarme: “La strategia dei pochi corridoi turistici Covid-free aperti – spiegano in una nota congiunta - non è certamente sufficiente a risollevare un settore che, solo nel 2021, ha perso 11 miliardi su 13. Il comparto del turismo organizzato continua a versare in condizioni estremamente difficili e riteniamo che il governo debba rapidamente modificare approccio, garantendo più aperture sulle mete extra Ue in sicurezza, grazie a protocolli efficaci e privi di inutili rigidità. Altrimenti si favorisce soltanto l’illegalità e si fa il gioco di chi aggira le regole”.



Intanto però, occorrono provvedimenti immediati per aiutare ad alleviare una situazione che, spiegano, “vede a rischio oltre 10mila imprese e 80mila lavoratori”. Da qui la proposta di modificare il decreto Fisco-lavoro.



Ma non basta ancora; per far ripartire il comparto la strada percorrere è, infatti, una sola: “Una prudente e sicura riattivazione delle tratte extra Ue, proprio come avvenuto negli altri Paesi europei”.