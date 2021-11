Gruppo Gattinoni: Marco Cefoli nuovo direttore commerciale Mice

È Marco Cefoli (nella foto) il nuovo direttore commerciale della Business Unit Mice del Gruppo Gattinoni. Il neoeletto vanta una lunga esperienza nel settore del trasporto aereo, dove ha ricoperto negli ultimi vent’anni incarichi sempre più qualificanti in vettori quali Air Dolomiti, Lufthansa e Alitalia, nella quale è stato head of sales.

Tra le sue strategie per lo sviluppo della business unit Mice c’è senz’altro la visione a lungo termine, presupposto fondamentale per superare il momento difficile; un tema coerente con la scelta del Gruppo Gattinoni, che ha deciso di porsi in controtendenza con altri attori del comparto continuando a investire, anche nel periodo più buio dell’emergenza sanitaria.



“Questo nuovo ruolo - commenta Cedoli - sarà in grado di darmi gli stimoli giusti per portare innovazione abbinata ad una vision di crescita importante. Tra gli obiettivi che mi sono stati posti c’è quello di rendere le anime della business unit Mice il più possibile coese, in una strategia di networking che possa portare Gattinoni ad un livello ancora più alto di posizionamento sul mercato”.



La scelta dell'internazionalizzazione

La seconda strategia che Cefoli metterà in atto è l’internazionalizzazione, che ha avuto tra i suoi esempi più brillanti l’operazione Nitto ATP Finals che, insieme ad altri eventi, ha manifestato la volontà di crescita del gruppo anche fuori dai confini italiani. Marco Cefoli, con la sua esperienza in gruppi internazionali, saprà apportare quell’impulso necessario ad attrarre l’estero verso le potenzialità del nostro incoming, anche per quanto riguarda il mondo del Mice.ù



Un altro dei punti prioritari del manager sarà l’ottimizzazione delle competenze e delle risorse Mice, in modo sia di espandere le collaborazioni lato corporate, sia di attuare sinergie all’interno della unit Mice.