In altri tempi, sarebbe stato un andamento che si sarebbe potuto definire con il termine ‘normale’. Ma questa parola, da un paio d’anni, ha perso molto del suo significato originario. E la stessa definizione di cosa sia ‘ordinaria amministrazione’ e cosa non lo sia è sempre più complessa.

Lo raccontano i network e le agenzie di viaggi sul numero di TTG Magazine, tracciando un quadro che oscilla fra speranze e incertezze.



L’andamento e le prospettive

L’inverno visto dai network sta seguendo un copione tutto sommato standard, con la rincorsa in vista del Natale e il periodo delle festività a concentrare la maggior parte delle richieste.



A non essere per nulla regolare, però, è invece lo scenario circostante, con un’offerta relegata alla manciata di corridoi aperti e una clientela che oscilla tra la voglia di partire e le incertezze.



E le reti di agenzie cominciano a sentire il peso di gestire un mondo troppo stretto e troppo complicato e, per di più, con poco prodotto disponibile.



