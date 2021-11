I servizi per le adv di Simplicity, un webinar con TTG Italia

Una piattaforma b2b per l’emissione h24 di biglietti aerei, hotel, treni e autonoleggi, senza canone e utilizzabile anche da smartphone. Sarà dedicato ad approfondire tutte le funzionalità di Simplicity il nuovo webinar organizzato da Viaggiare insieme a TTG Italia.



Durante la sessione, che si svolgerà il 30 novembre, il team di Viaggiare mostrerà alle agenzie come sfruttare tutto il potenziale del Gds attraverso un booking engine dalla veste intuitiva, pensato per offrire tutte le informazioni professionali in modo efficiente e condividerle con i propri clienti attraverso mail, whatsapp e telegram.



Lo sviluppo di Simplicity, spiega Andrea Vannucci, general manager di Viaggiare “è andato avanti anche in un momento di “sosta forzata” come quello attuale, arricchendo la piattaforma stessa con tutte quelle integrazioni necessarie per renderla una delle più competitive e fruibili sul mercato. Il nostro team di sviluppo sta preparando con la collaborazione di TTG Italia un webinar formativo che permetterà a tutte le agenzie che ne faranno richiesta di poter utilizzare questo strumento da subito”.

