Evolution Travel lancia i portali per Austria e Germania

Arrivano due nuovi portali per Evolution Travel, che si concentra in questa occasione sulle destinazioni di Austria e Germania.

Denominatore comune che affianca le due novità, oltre, naturalmente, alla lingua tedesca, la valorizzazione creativa e originale di tutte le attrattive che offrono, che vanno a intercettare target molto eterogenei tra loro che spaziano dai viaggiatori sport addicted ai gastronauti, passando per i culturally curious.



“In Germania c’è tutto. Anche il mare, anche se, naturalmente, non è uno dei suoi punti di forza. Fa parte, però, di un paesaggio la cui varietà è scenograficamente straordinaria – commenta Martina Eccher, consulente tour operator di Evolution Travel -. L’Austria non avrà il mare, ma ha laghi bellissimi e come la Germania, seppur su scala più ridotta, anche per l’area che copre, è una meta in cui cultura, natura e sport sono in perfetto equilibrio. Abbiamo voluto, però, creare due portali distinti per far risaltare le differenze che esistono tra i due Paesi e che turisticamente sono un’interessante risorsa”.