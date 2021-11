ACI Blueteam lancia la piattaforma b2b e b2c PrenotACI

Una nuova piattaforma di prenotazione che si rivolge sia al cliente finale sia alle agenzie di viaggi con un’offerta che spazia dai singoli servizi a interi pacchetti. Arriva da ACI Blueteam il nuovo strumento di booking PrenotACI, che sarà disponibile per il cliente finale a partire da dicembre e poi per le agenzie nel 2022.

“Dotare i nostri agenti di una piattaforma che potesse ampliare notevolmente le possibilità e le opzioni di vendita – spiega Massimiliano Biella (nella foto), leisure operations director -, con un maggiore controllo dei fornitori integrati e con un grande risparmio di tempo nella ricerca e nella finalizzazione della vendita sono stati i primi punti dai quali siamo partiti. Successivamente, abbiamo pensato di estendere anche ai nostri clienti finali – in primis i soci ACI e dipendenti delle aziende che seguiamo per il business travel – l’utilizzo di uno strumento di self booking/e-commerce in modo da poter servire una platea più vasta e geolocalizzata in aree non presidiate dai nostri punti vendita”.



Attraverso l’opzione ‘Disegna la tua vacanza’ potranno, dunque, costruire un’offerta su misura delle esigenze del proprio cliente, dal solo hotel al pacchetto completo di volato e servizi aggiuntivi. Lato b2c, la piattaforma sarà accessibile ai dipendenti delle aziende clienti convenzionate, ai soci ACI così come agli utenti finali”.