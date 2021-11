Fiavet Lazio compie 60 anni: il congresso dal 23 al 25 novembre

Fiavet Lazio dà appuntamento agli associati dal 23 al 25 novembre presso il Park Hotel Villa Ferrata di Grottaferrata per il suo secondo congresso.

Oltre a festeggiare i 60 anni di Fiavet Lazio, il congresso sarà l’occasione per confrontarsi sul futuro e quindi sugli strumenti da mettere in campo per superare la crisi che ha colpito il settore nel periodo della pandemia.

Gli interventi dei consulenti Fiavet Lazio e i percorsi formativi attuati rappresenteranno una spinta a porsi delle domande, mentre la presenza delle istituzioni darà il giusto valore agli incontri per dialogare su incoming, outgoing, rapporti con gli enti locali, abusivismo, innovazione, nuovi trend, giovani agenti di viaggi e meeting industry.

Il ‘Congresso ‘60’, indetto dalla presidenza dell’associazione con il sostegno di Fiavet nazionale, è patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Grottaferrata con la collaborazione del Park Hotel Villa Ferrata e del Cotav. Media Partner dell’evento sarà TTG Italia.



“Siamo felici di poterci ritrovare dal vivo dopo un anno di webinar dietro agli schermi -dichiara il presidente di Fiavet Lazio Stefano Corbari -. In questi quasi due anni di pandemia tutti noi abbiamo dovuto affrontare sfide che non avremmo mai pensato di dover nemmeno immaginare, ci siamo aggrappati al nostro lavoro, alla nostra passione nell’attesa di poter ricominciare la nostra attività. Questo appuntamento, oltre che a festeggiare i 60 anni della nostra associazione, sarà l’occasione per confrontarsi ma anche per gettare le basi per un futuro di sfide, di innovazione e di sempre maggiore professionalità”.