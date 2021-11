Qatar Tourism lancia il nuovo sito, nasce la figura del Curator

C’è anche l’italiano tra le undici lingue del nuovo sito web che Qatar Tourism ha lanciato insieme alla travel companion app personalizzata per migliorare la percezione della destinazione a livello mondiale rendendo la customer experience il fulcro della proposta turistica del Paese.

“Fare in modo che il nostro sito web e la nostra app possano essere visualizzati in più lingue - spiega il direttore operativo del Consiglio Nazionale del Turismo del Qatar, Berthold Trenkel - è essenziale per offrire un’esperienza di viaggio su misura ai nostri principali mercati internazionali. Ci stiamo inoltre preparando al lancio dell’app e del sito Visit Qatar in altre lingue nel corso dell’anno".



Esperienze su misura

Il nuovo sito permette di trovare spunti per il proprio viaggio offrendo ai visitatori tutte le informazioni, inclusi hotel, ristoranti e attrazioni, e consigli di cui hanno bisogno per prepararsi al soggiorno. Qatar Tourism ha anche introdotto sul sito la figura dei Curator, personalità residenti in Qatar che offrono raccomandazioni personali su dove e come concedersi alcune delle migliori esperienze culinarie, manifestazioni artistiche, eventi sportivi e shopping di lusso. I Curator hanno inoltre messo a punto itinerari su misura per mostrare i propri luoghi preferiti da visitare in Qatar e garantire che tutti possano restare aggiornati sulle nuove aperture nel Paese.



Nel corso dell’anno il sito presenterà ulteriori Curator.

Oltre che in italiano, il sito è disponibile in inglese, francese, russo, hindi, cinese, turco, tedesco, spagnolo, portoghese e arabo.

Tra le funzionalità dell’app le visualizzazioni a 360 gradi e le panoramiche di siti iconici, ma anche gli itinerari personalizzati. Inoltre, è stato inserito un calendario per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti sportivi, culturali, di business, ma anche feste, mostre e le novità riguardanti lo shopping.