Going guarda avanti e coglie questo momento impegnativo come chiave di volta per sviluppare nuove opportunità. In quest’ambito, è stato approvato un ambizioso piano di sviluppo che riguarderà i prossimi 5 anni.

A guidare il progetto della business unit è stato chiamato Maurizio Casabianca (nella foto), manager di lungo corso nel mondo del tour operating con esperienze in Varig, Gastaldi, Kuoni e Naar, che avrà il compito di interpretare le aspettative degli utenti e le esigenze tecnico commerciali del trade.

Gestito sino ad ora come tour operator funzionale al gruppo Bluvacanze, nella nuova integrazione verticale con Msc Cruises Going offrirà soluzioni di vacanza all’intero mercato agenziale italiano.

La capacità di gestione e organizzazione della villaggistica, la recente linea dei boutique hotel, la qualità dei prodotti lungo raggio e su misura, la crescente attenzione al dynamic packaging, la significativa penetrazione nei circuiti welfare, lo sviluppo dell’incoming, l’attenzione al segmento luxury, rappresentano i pilastri su cui verrà costruito il nuovo corso di Going.



“La partecipazione al 100% del gruppo Msc permette di attivare sinergie fondamentali, acquisendo share in target specifici e attivando flussi internazionali. Il piano di sviluppo di Going è la parte finale di un processo di riorganizzazione e rilancio che ha già interessato con risultati positivi le business units del corporate travel, quindi Cisalpina Tours, e del leisure retail, ossia il polo distributivo Blunet e la struttura in associazione in partecipazione di Vivere&Viaggiare e Bluvacanze - ha dichiarato il ceo Domenico Pellegrino -. In relazione al tour operating, Going raccoglierà l’esperienza, la qualità, la visione globale del Gruppo, per portare valore aggiunto all’intero comparto turistico italiano, contribuendo in modo significativo alla crescita quantitativa e qualitativa dello scaffale presente nelle agenzie di viaggi del nostro paese. L’ingresso nel team di Casabianca darà impulso alla definizione e gestione di questo processo”.





“Intraprendo questa nuova sfida con emozione, ben consapevole del momento critico che il settore sta attraversando, ma anche della forza del gruppo e delle incredibili opportunità che si prospettano nel prossimo futuro – ha affermato Casabianca -. Sono orgoglioso di poter vivere da protagonista lo sviluppo e l’attuazione del business plan di Going, un progetto concreto e credibile – ha concluso Casabianca”.