La riscossa delle mete dei corridoi ‘Covid free’

Le agenzie di viaggi stanno registrando un’impennata nelle prenotazioni alle Maldve. Almeno secondo quanto riportato da La Nazione, che ha intervistato alcuni agenti di viaggi toscani.

"Mai prenotate così tante Maldive in vita mia – ha spiegato Michele Bartalini de Il Mangia Viaggi – basti pensare che il Gruppo Alpitour ha messo voli aggiuntivi dal 20 dicembre al 27 dicembre. Non c’è posto, è pazzesco".

"Le Maldive hanno fatto veramente il pieno – conferma Alessandra Pepi, de Il Carroccio Viaggi – ma a fare il botto di prenotazioni è stata anche Dubai. Ottimo successo anche per il Mar Rosso, che ha riaperto con prezzi molto interessanti a Sharm e Marsa Alam. Poi Dubai e Mauritius se la giocano in terza posizione. Queste mete stanno andando tantissimo, abbiamo avuto tante prenotazioni fin da ottobre".



La voglia di viaggiare quindi non manca e i sogni messi da parte dalla pandemia stanno riprendendo corpo.



Ma si stanno riprendendo anche le grandi città italiane come Roma, Venezia, Napoli, così come le capitali europee. "E’ tornata la voglia di viaggiare – afferma Pepi – peccato che c’è sempre un po’ di timore che porta a non prenotare. La situazione è buona ma niente di paragonabile agli anni precovid".



"Si stanno compiendo passi da giganti – conferma Bartalini -, le persone amano viaggiare e adesso lo possono fare in sicurezza".