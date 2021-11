Una nuova centralità per le agenzie di viaggi anche nella gestione dei flussi incoming e nella fornitura di servizi per il turismo italiano che, con la pandemia, ha riscoperto l’Italia.

Questo l’obiettivo dichiarato di MAAVI nel suo primo Open Day tenutosi a Torino lo scorso sabato, di cui TTG Italia è stato media partner.



Per consolidare e sviluppare questo nuovo ruolo, l’associazione ha chiamato a raccolta figure istituzionali e player territoriali che si sono confrontati durante una tavola rotonda dal titolo: “Agenzie di viaggio: volano per il rilancio del turismo”.



Al tavolo di Maavi si sono seduti, ospiti di Enrica Montanucci, presidente dell’associazione, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, l’assessore al Turismo del Piemonte, Vittoria Poggio, la consigliera di maggioranza della Città di Torino, Nadia Conticelli, e ancora Francesca Soncini, direttore commerciale extra-aviation, comunicazione di Torino Airport e Renato Balestrino, responsabile marketing CRRS-Reggia di Venaria.



Il ruolo delle adv

Il coinvolgimento delle agenzie di viaggi nella promozione e nella vendita del territorio sembra ormai un pilastro irrinunciabile nel nuovo mondo dopo il Covid. “L’azione della Regione – dice il presidente Cirio – sarà quella di rendere le agenzie sempre più protagoniste dell’attività che si svolge sul territorio. Vogliamo che diventino la terza gamba del nostro lavoro sul turismo, un asset fondamentale su cui investire”.



Un asset, ha ricordato Montanucci, che ha le competenze per vendere, e vendere bene, sia le eccellenze del territorio, sia i suoi angoli più nascosti: “Riusciamo a far partire clienti per luoghi improbabili – ha detto sorridendo -: a maggior ragione possiamo proporre le ricchezze locali che sono ben superiori a molto di quanto il mondo offre”.



Sostegni e investimenti

Sul tema dei sostegni e degli investimenti, buone notizie sono arrivate da Anna Rossomando, che ha raccontato le disponibilità previste dal Pnrr e ha assicurato una vigilanza continua sulla realizzazione dei decreti attuativi, che tengano conto e ricomprendano le attività delle adv.



Gli abusivi

Sul tema dell'abusivismo si è invece concentrata l'assessore al Turismo Vittoria Poggio, che ha assicurato il suo lavoro sulla questione a livello regionale, ma soprattutto la sua attenzione nel sollecitare il Ministero del Turismo ad affrontare una problematica che è sempre più da attenzionare.



Grande attenzione al coinvolgimento delle agenzie di viaggi arriva dall’Aeroporto di Torino e dal circuito delle Residenze Sabaude, che già lavorano con il trade ma che vogliono potenziare il loro rapporto per favorire un aumento dei flussi “che va a vantaggio di tutti, anche nostro” ha sottolineato Francesca Soncini di Torino Airport.



Tutti gli intervenuti alla tavola rotonda hanno dato la loro piena disponibilità a lavorare con Maavi per produrre quel volano positivo che solo la collaborazione può portare.