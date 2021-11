Cwt esce dal Chapter 11: superato il pericolo della bancarotta

Cwt vede la luce. Il gruppo ha abbandonato il Chapter 11, superando così il pericolo della bancarotta.

La corte degli Stati Uniti ha, infatti, dato il via libera al piano di ristrutturazione approvato dagli stakeholder e presentato dall’azienda, che prevede il dimezzamento del debito esistente (1,5 miliardi di dollari) e la raccolta di 350 milioni di dollari in nuove azioni. Nei piani, riporta Travel Mole, anche un corposo investimento di 100 milioni di dollari per lo sviluppo del prodotto.



“Avendo raggiunto questo importante traguardo, siamo ora in grado di superare la pandemia e accelerare gli investimenti per creare programmi innovativi, tra cui una piattaforma myCWT più evoluta”, ha spiegato Michelle McKinney Frymire, ceo di Cwt.