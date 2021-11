Hotelbeds confida nel ritorno alla redditività nel 2022

“Speriamo di tornare alla redditività il prossimo anno”. Così rivela il ceo di Hotelbeds Nicolas Huss, salito sulla poltrona più alta della società lo scorso maggio.

Il manager, in un’intervista rilasciata al portale di informazione trade spagnolo preferente.com, traccia la rotta per i prossimi mesi, quando il mercato si attende finalmente una ripresa dell’attività.



Huss, nell’intervista, parla delle nuove tendenze emerse negli ultimi mesi, alcune delle quali sono destinate a rimanere. Tra queste, l’aumento dei viaggi domestici e di piacere invece che di quelli di lavoro e internazionali, ma anche l’importanza nella scelta della vacanza di elementi come salute, sicurezza e sostenibilità.