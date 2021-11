TTG Italia media partner del primo Open day MAAVI Piemonte

Appuntamento domani al Motorvillage di Torino per il primo Open day organizzato da MAAVI in Piemonte, che sarà sostenuto dalla media partnership di TTG Italia. Il Movimento autonomo delle agenzie di viaggio italiane chiama a raccolta tutti gli agenti di viaggi piemontesi per una giornata di incontri, confronti e informazioni utili per la categoria.

La giornata sarà aperta alle 16 da una tavola rotonda dal titolo ‘Agenzie di viaggio: volano per il rilancio del turismo piemontese’ a cui prenderanno parte Enrica Montanucci, presidente di MAAVI, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo, Domenico Carretta, neo assessore al Turismo del Comune di Torino, Renato Balestrino, responsabile area attività commerciali Consorzio delle Residenze Reali sabaude – Reggia di Venaria e Francesca Soncini, direttore commerciale e marketing extra aviation, comunicazione di Torino Airport.



A moderare la tavola rotonda sarà Cristina Peroglio, giornalista di TTG Italia, magazine che sarà media partner della giornata.



L’evento vuole mettere in relazione le forze del territorio, unite dalla presenza professionale e capillare delle agenzie di viaggi, vera carta vincente secondo M.A.A.V.I. per permettere al turismo, locale e nazionale, quel salto di qualità necessario per garantire continuità e crescita all’intero settore.



Il pomeriggio proseguirà con la presentazione delle attività svolte dal Movimento Autonomo a livello regionale e nazionale, unitamente ai progetti per il futuro, alla presentazione delle opportunità commerciali rappresentate da Faro Group e all’incontro degli agenti di viaggi con tour operator e fornitori di settore.



Patrocinato dalla Camera di Commercio di Torino, l’evento vede la partnership di Stellantis e Conflavoro PMI.