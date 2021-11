Travel Expert, parte il primo off-site con le agenzie e i Pte

È in corso in queste ore, a bordo di Msc Seaview, il primo off-site di Travel Expert e Frigerio Viaggi Network dedicato agli agenti e ai consulenti di viaggio.

Per 5 giorni adv e Pte si confronteranno per condividere linee guida, strategie e progetti per il 2022.



“Questo off-site - spiega in una nota Luigi Porro, co-founder Travel Expert - rappresenta un punto di svolta tanto per noi quanto per l’intero settore della distribuzione, perché è il primo esempio di collaborazione concreta tra consulenti e agenti di viaggi: due categorie professionali considerate concorrenti, che invece possono e devono condividere obiettivi e strategie, intercettando canali diversi e complementari. I prossimi mesi saranno ancora sfidanti, ma possiamo contare sulla voglia di viaggiare dei clienti e sul loro bisogno di sicurezza, che li spinge ad affidarsi ai professionisti del settore”.



Team building

Previsti anche momenti di team building, in cui i partecipanti avranno modo di rafforzare le relazioni, sia a livello umano che professionale.



Nuovi strumenti

Sul fronte del business, per rispondere alla domanda del mercato e consolidarla, inoltre, Travel Expert ha sviluppato nuovi strumenti tecnologici che consentono di fidelizzare la clientela e aumentare i volumi, senza gravare sulla routine dei Pte.



“Nel corso dell’off-site - aggiunge Paola Frigerio, Travel, Marketing & Network Director del Gruppo Frigerio Viaggi - abbiamo presentato la nostra programmazione, che spazia dall’Italia al lungo raggio, con un’attenzione particolare ai viaggi di nozze, prodotto molto richiesto e caratterizzato ancora da una buona marginalità. Abbiamo dedicato un focus anche a business travel, Mice ed incentive, basandoci sulla nostra expertise”.



“Questa crociera – conclude Davide Volpe, co-founder Travel Expert – segue di poche settimane l’avvio del programma di incentivazione Hello TEX e rientra in un progetto di più ampio respiro che mira ad orientare sempre di più Travel Expert verso un modello di wellbeing company. Grazie alla solida relazione con Msc Crociere, abbiamo potuto creare per i nostri dipendenti e agenti di viaggi una piacevole vacanza e puntiamo a cementare le relazioni tra le diverse figure professionali che convivono nella nostra realtà. Si tratta di un esperimento unico nel travel, finalizzato a migliorare la qualità della vita professionale e non sia del personale di sede sia degli agenti, partendo dai vantaggi già insiti nel nostro modello organizzativo. Un modo per incrementare motivazione, senso di appartenenza e retention dei talenti, che per noi sono l’asset portante, potenziando al contempo l’appeal della nostra proposta sul mercato del lavoro. Crediamo fortemente in questo modello di crescita che promuove un impegno continuo nella “cura” delle nostre persone; da una parte supportandole day by day in tutte le fasi del loro lavoro, dall’altra garantendo un pacchetto di benefit unici, volti a migliorare il loro benessere per creare una catena di valore condivisa”.