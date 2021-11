Mindtrek, il benessere psicofisico tra trekking e mindfulness di Guido Freddi

Si chiama Mindtrek ed è un’esperienza che unisce in sé due discipline, il trekking, appunto, e la mindfulness per dare una risposta alternativa a quei clienti amanti della natura e dello sport che però non riesco a trovare il loro equilibrio e la possibilità di rilassarsi.

A proporlo è Guido Freddi, antropologo specializzato in neuroscienza, guida Aigae di trekking e istruttore Mbsr di meditazione.



“Il mindtrek è un percorso dedicato al benessere psicofisico che ho sperimentato prima di tutto su me stesso: sono sempre stato un trekker e ho imparato l’importanza della meditazione per sviluppare l’auto-consapevolezza e a rafforzare i quattro fondamenti del benessere: serenità, empatia, stabilità emotiva e lucidità. Ho cercato di combinare le due cose in un’esperienza piacevole, profonda ed empatica di immersione nella natura che allenti la morsa dei condizionamenti e degli automatismi di cui siamo inconsapevoli vittime”.



Freddi lavora con agenzie di viaggi e tour operator accompagnando piccoli gruppi, o anche individuali, in trekking di varia difficoltà in ogni angolo del mondo, effettuati attraverso la sua tecnica. Si va da semplici passeggiate sull’Appenino a vere e proprie esperienze sull’Himalaya, in Tibet o in Mongolia.



“Il Mindtrek - spiega a TTG Italia - può essere vissuto sia come attività occasionale ogni volta che ne proviamo il bisogno, sia come percorso più lungo che può portarci a scoprire noi stessi. Attraverso il camminare si recupera il senso di adeguatezza che spesso ci viene a mancare, vivendo quel particolare tipo di lusso che è dato dalla serenità e dal benessere”.