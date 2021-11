Tutto è in mano ai numeri e all’andamento della situazione epidemiologica, ma “è verosimile che lo Stato di emergenza, ma anche il Green Pass, siano prorogati”. Ad affermarlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nel corso della puntata di Porta a Porta andata in onda ieri sera su Rai 1.

“Vediamo quello che succede nel prossimo mese con l’andamento dell’epidemia” ha aggiunto Sileri, come riporta ilsole24ore.com. Quello che è chiaro, come sottolineato anche dal sottosegretario, è che l’eliminazione del green pass avverrà solo dopo aver messo “il Paese in sicurezza”. “E dobbiamo ancora fare le terze dosi”, ha aggiunto.