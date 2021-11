Bluvacanze: prosegue lo sviluppo della piattaforma Crm

Bluvacanze prosegue sulla strada del consolidamento della sua struttura. L’ultima novità riguarda l’ingresso di Bernadette Schirinzi (nella foto con Francesco Fiaschi) all’interno della nuova divisione E-Commerce & UX guidata da Francesco Fiaschi.

Laureata in ingegneria dei mezzi di comunicazione al Politecnico di Torino, Bernadette Schirinzi è specializzata in web e social media marketing, marketing cloud e ha conseguito le principali certificazioni Salesforce.



Con questa nomina, Bluvacanze avvia ufficialmente anche lo sviluppo della nuova piattaforma Crm in collaborazione con Salesforce che sarà al servizio di tutte e tre le business unit: Retail, Business Travel e Tour Operating. L’attività sarà guidata da Bernadette Schirinzi, che riporterà direttamente a Fiaschi.

Nella medesima area operativa rientrerà anche il nuovo Loyalty Program di Bluvacanze, sempre costruito su piattaforma Salesforce.



“L’ingresso di Bernadette Schirinzi ci permette di essere significativamente più rapidi ed efficaci nell’avanzamento del progetto dedicato alla gestione a 360 gradi del nostro end consumer - ha dichiarato Francesco Fiaschi -. La customizzazione della relazione, grazie alla tecnologia, unita alle dinamiche insostituibili human2human, rappresenta lo scenario di riferimento all’interno del quale stiamo costruendo il nostro modello di esperienza”.