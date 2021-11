Maldive-Bluvacanze: al via la campagna di destination marketing

Visit Maldives e Bluvacanze e Vivere & Viaggiare uniscono le forze nella campagna di destination marketing che sarà attiva fino alla fine di marzo 2022.

La campagna prevede un mix di diverse iniziative promozionali b2b e b2c come post sui social media del Gruppo, newsletter di prodotto distribuita ai tour operator e webinar di formazione per agenti di viaggi. Le immagini delle Maldive arricchiranno la landing page dedicata del sito Bluvacanze, mentre i banner e i leaflet sulla destinazione saranno presenti all’interno di ‘Gocce di viaggio’, il sito dedicato alle proposte per i viaggi di nozze e per le coppie. Inoltre, video e immagini delle Maldive saranno visibili sui monitor di 150 agenzie di viaggi.



La campagna si inserisce nella strategia di marketing di Visit Maldives per il mercato italiano che ha l’obiettivo di promuovere la destinazione come un paradiso sicuro per i turisti italiani e di incrementare le prenotazioni future e gli arrivi dall’Italia. La campagna promuoverà i resort, gli hotel, le guesthouse e i liveaboard, oltre alle esperienze uniche che i viaggiatori possono vivere alle Maldive.



Diverse le attività già implementate da Visit Maldives in Italia, come le campagne con Welcome Travel e Easy Market e la partecipazione a TTG Travel Experience a Rimini, oltre ai progetti in corso con Alpitour e il programma di e-learning per gli agenti. Tra le iniziative future già pianificate, fam trip per gli operatori del settore, campagne con t.o. e compagnie aeree e digital out-of-home a Milano.



Nel 2020, prima della pandemia l’Italia si classificava come il quarto mercato principale per le Maldive con 46mila 690 arrivi, mentre nel 2019 era al terzo posto con 136mila 343 visitatori.

L’obiettivo di Visit Maldives è quello di raggiungere gli arrivi pre-pandemici dal mercato italiano intensificando le attività promozionali e di marketing, e di posizionare le Maldive quale meta principale scelta dai viaggiatori italiani.