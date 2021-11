“I massimali della assicurazioni di viaggio rischiano d'impennarsi. Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service e fondatore del portale webins.it, lancia l'allarme in vista di un 2022 dalle tinte...

“I massimali della assicurazioni di viaggio rischiano d'impennarsi. Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service e fondatore del portale webins.it, lancia l'allarme in vista di un 2022 dalle tinte fosche. "Uno degli aspetti macroscopici emersi nella comparazione dei dati fra il 2020 e il 2021 - spiega - riguarda la capacità di copertura dei costi assistenziali da parte delle assicurazioni, in particolare in caso di quarantena. Se nel 2020 i casi segnalati sono apparsi contenuti e circoscritti a episodi individuali, ora è sempre più manifesta la tendenza a coinvolgere un numero di persone più ampio…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)