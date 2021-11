Easy Market, obiettivo sulle Canarie: “In azienda nuovo ottimismo sul futuro”

di Martina Tartaglino

Easy Market in prima linea sulle destinazioni a medio raggio, in grado di ridare fiato alle case di agenzie e t.o. “Gran Canaria è una destinazione sulla quale Easy Market ha puntato molto, cercando di migliorare le collaborazioni, in primo luogo con compagnie aeree come Binter”.

Simona Chiapperini, referente commerciale per l’area Piemonte e Lombardia di Easy Market Travel Solutions, spiega le strategie riguardo uno dei prodotti più richiesti del momento. “Siamo stati molto attivi nella ricerca di nuovi fornitori che trattassero soluzioni alberghiere diversificate, in quanto la richiesta delle adv è ed è stata variegata: dai resort ai boutique hotel, agli appartamenti”. Proprio un gruppo di agenti di viaggi si trovano in questi giorni impegnati alla scoperta di Gran Canaria durante un fam trip organizzato insieme all’ente del turismo di Gran Canaria e a Binter.



“Gran Canaria è una destinazione a medio raggio che oggi è più considerata rispetto al periodo pre Covid; con il volo diretto da Torino si è venduta bene nell’area Nord-ovest”.

Oltre all’isola, che gode di una temperatura mite tutto l’anno, per Easy Market stanno andando molto bene anche Parigi, partita subito fortissimo ma superata da Dubai, che è a tutt’oggi la destinazione extraeuropea più richiesta.



“Ora si respira un’atmosfera di fiducia. In azienda c’è soddisfazione per l’andamento generale. Stiamo lavorando a diverse iniziative e si stanno facendo nuove implementazioni del sistema. Una su tutte: la ricarica del ‘salvadanaio’”. Si tratta dell’ultima novità di casa Easy Market, un wallet che l’agenzia con un bonifico istantaneo può ricaricare per pagare i servizi di cui necessita.