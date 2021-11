Blue Panorama e le difficoltà di operare in Italia nel trasporto aereo, gli Stati Uniti che aprono le porte ai turisti vaccinati, Dubai e lo sguardo sul futuro, l'Italia che piace ai tour operator. Sono questi alcuni dei temi principali dell’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche con la digital edition. Scoprite i servizi salienti in questa breve rassegna.

Blue Panorama, l’Italia e il business impossibile

C’è sempre meno Italia nei cieli italiani. Sembra un paradosso, ma purtroppo la realtà dei fatti sta disegnando un quadro del trasporto aereo dove gli attori della Penisola si assottigliano sempre di più, come se creare o portare avanti imprese forti tricolori in questo settore sia un’impresa titanica... (continua sulla digital edition)



Gli Stati Uniti aprono le porte all’Europa

I confini degli Stati Uniti riaprono ai turisti internazionali e la Brand Usa Travel Week Europe, organizzata nuovamente in presenza a Londra, è stata l'occasione per tornare a parlare del Paese a stelle e strisce. Un entusiasmo sincero quello dei partecipanti e che emerge dalle parole di Chris Thompson, ceo di Brand Usa. "Siamo ancora nel mezzo della pandemia - commenta -, ma la miglior notizia è proprio il ritorno dei visitatori stranieri"... (continua sulla digital edition)



L’Italia del turismo che piace ai tour operator

Vendere l'Italia agli italiani è una delle sfide alle quali la pandemia ha costretto la travel industry. Il turismo di prossimità ha permesso la valorizzazione del territorio nazionale consentendo di scoprire nuovi volti del Paese, di apprezzare località distanti dai circuiti più battuti e di consolidare il ruolo di leader di mete evergreen... (continua sulla digital edition)



Dubai, un assaggio di futuro

Dubai è dove si assaggia il futuro. Dove le esperienze e le emozioni si vivono in piena sicurezza, dove nulla è lasciato al caso. È la destinazione dalle mille e una risorsa, che incontra i gusti di chi ambisce all'extralusso, o degli honeymooner, oppure ancora delle famiglie, che cercano una dimensione diversa e innovativa con mare, alberghi e servizi ad hoc e divertimento educativo, come quello di Expo 2020... (continua sulla digital edition)