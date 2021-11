Il 2021 delle assicurazioni di viaggio ha sancito l'avvio di una fase di riorganizzazione, che prevede la messa a sistema delle novità adottate per i prodotti di tutela del viaggiatore con possibili effetti di...

Il 2021 delle assicurazioni di viaggio ha sancito l'avvio di una fase di riorganizzazione, che prevede la messa a sistema delle novità adottate per i prodotti di tutela del viaggiatore, con possibili effetti di rafforzamento persino sui dati pre-pandemia.



"L'aspetto più rilevante è l'accresciuta sensibilità del consumatore circa l'importanza delle polizze viaggio - spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -, opzione spesso trascurata in passato e percepita come balzello aggiuntivo alla pratica. Lo stesso vale per il trade: agenti di viaggi e tour operator sono oggi più preparati e prestano grande attenzione alle condizioni assicurative... (continua a leggere sulla digital edition)