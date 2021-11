Gruppo Gattinoni, Elena Carlino nominata direttore commerciale business Travel

Da Promotour alla divisione business travel di Gattinoni: Elena Carlino (nella foto) approda al gruppo con il ruolo di direttore commerciale per l’attività relativa ai viaggi d’affari. Una scelta che dimostra l’impegno su questo fronte di Franco Gattinoni.

Elena Carlino, precisa una nota dell’azienda, “Gattinoni si concentrerà sull’acquisizione di clienti corporate, nonché di organizzare e motivare la squadra di account, forte della sua lunga esperienza che spazia da progetti di implementazione a quelli nel mondo della finanza”.



Con oltre 20 anni di esperienza, Carlino è stata proprietaria di due agenzie di viaggi e diverso tempo si è occupata di sviluppare il corporate travel in Promotour. Successivamente è stata senior sales & account manager prima in Uvet Gbt American Express. In seguito è approdata a Diners Club.



“Questo nuovo ingresso s’inserisce perfettamente nella nostra strategia evolutiva del business travel - commenta Eros Candilotti, direttore business travel Gattinoni - ; la ripresa c’è e noi siamo pronti a rispondere alle nuove esigenze che il mercato richiede”. Elena Carlino aggiunge: “Una delle prime cose che porterò in Gattinoni sarà la motivazione. Motivazione che, in questo momento, è base imprescindibile per la ripartenza”.