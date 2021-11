Fto prende posizione in merito all’ultima affermazione del ministro della Salute Roberto Speranza, che parla di vacanze natalizie da trascorrere in Italia.

“Il ministro Speranza – commenta il presidente di Fto, Franco Gattinoni (nella foto) -, con una battuta infelice, ha invitato a trascorrere le vacanze natalizie in Italia. Eppure i nostri connazionali si sono dimostrati molto ligi e responsabili sia rispetto alla campagna di vaccinazione sia sull’utilizzo estensivo del green pass. C’è oggi, dunque, la possibilità di viaggiare in sicurezza anche all’estero; ecco perché ci aspettiamo dal Governo una graduale riapertura delle mete extra Ue e non dichiarazioni che contribuiscono a deprimere ulteriormente un segmento della nostra economia tra i più sofferenti. Frasi che arrecano peraltro un danno finanziario anche allo Stato, dato che costringono l’esecutivo a prolungare il regime di aiuti alle imprese del turismo organizzato”.



Infatti, nel decreto Fisco-lavoro, “abbiamo chiesto ulteriori 12 settimane di Cig fino al 31 marzo e la proroga del credito di imposta affitti fino al 31 dicembre, con possibilità di cessione estesa al 30 giugno 2022. Siamo gli ultimi a voler pretendere ulteriori sostegni statali, che peraltro finora sono arrivati a singhiozzo. Ecco perché puntiamo a tornare a lavorare a pieno regime, tenendo ovviamente conto della situazione pandemica internazionale con i protocolli di sicurezza che abbiamo contribuito a definire".



L’outgoing italiano fa segnare nel 2021 un -92% “mentre il business travel ha perso tre quarti del suo giro d’affari e il settore eventi registra una perdita dell’80%. Uno spiraglio di speranza arriva dagli Usa che oggi riaprono al nostro Paese: è una giornata importante, un segno di ritorno alla normalità che le istituzioni devono saper interpretare e incoraggiare. Tutte le attività, infatti, sono di nuovo in presenza e non si capisce perché gli italiani non possano riguadagnare la libertà di viaggiare con tutte le tutele che siamo in grado di mettere in campo”.