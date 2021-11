Fiavet Lazio, sessantesimo congresso: ecco i temi sul tavolo

Tornano a confrontarsi dal vivo le agenzie di viaggio della Fiavet Lazio. Il 23 novembre si aprirà a Grottaferrata, al Park Hotel Villa Ferrata, il 60° congresso dell'associazione costituita a Roma il 26 settembre 1961.

L'evento, che vedrà TTG Italia come media partner, affronterà i temi più caldi del turismo organizzato alle prese con la ripartenza: la rinascita del turismo scolastico, l'innovazione nell'incoming, il tour operating post-pandemia, i rapporti con gli enti locali, la lotta all'abusivismo e i nuovi trend. Ma durante la tre giorni si parlerà anche di agenti di viaggi 5.0, ovvero dei giovani che si affacciano ora alla professione, e ci sarà spazio anche per sessioni di formazione e per consulenze con i professionisti.



"Questo appuntamento, oltre che festeggiare i 60 anni della nostra associazione - commenta il presidente Stefano Corbari -, sarà l'occasione per confrontarsi ma anche per gettare le basi per un futuro di sfide, di innovazione e di sempre maggiore professionalità". Amina D'Addario