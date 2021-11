Welcome Travel Group invita gli agenti a bordo di Costa Firenze

Welcome Travel Group prosegue nel piano di formazione delle agenzie, invitando i propri partner a un evento in esclusiva a bordo di Costa Firenze.



Con ‘We Play Come and Sea’ dedicato alle agenzie Welcome Travel, in svolgimento fino al 14 novembre e ‘Sea You On Board, previsto invece dal 14 al 21 novembre e rivolto alle agenzie Geo, Costa Firenze ospiterà le adv dei due brand che potranno vivere personalmente, oltre al fascino tutto italiano della nave più recente della flotta, anche le emozioni e le esperienze che solo la ‘nuova Costa" può offrire.



La compagnia ha recentemente presentato la nuova proposta basata sull’esplorazione delle destinazioni tramite esperienze uniche, a bordo come a terra, che fanno focus su gastronomia, escursioni e sostenibilità.

I due eventi formativi servono quindi a far conoscere direttamente il prodotto, che diventa uno strumento di vendita fondamentale per poter comunicare ai clienti il nuovo modo di vivere una vacanza a bordo di una nave Costa.



“Saranno oltre 400 i colleghi presenti a bordo di Costa Firenze- ha spiegato Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato di Welcome Travel Group -. Abbiamo, infatti, voluto coinvolgere il massimo numero possibile di agenti per far vivere loro la bellezza e l’unicità di Costa Firenze. Su entrambi gli itinerari, è previsto un incontro del management team di Welcome Travel con le agenzie presenti a bordo per condividere le leve commerciali e di marketing messe a disposizione della rete per affrontare al meglio il nuovo anno commerciale e le grandi novità su cui sta lavorando il network. Per la prima volta, inoltre, durante gli appuntamenti sulla nave saranno coinvolte anche quelle agenzie Welcome Travel e Geo che non potranno partecipare in presenza”.