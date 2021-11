Bluvacanze tra digitale e ibridazione: parte il nuovo progetto

Si apre un nuovo corso per Bluvacanze. Il Gruppo lancia un innovativo progetto di ibridazione distributiva, che coinvolgerà tutte le business unit (la distribuzione turistica Bluvacanze, Vivere&Viaggiare ed il polo distributivo Blunet, il tour operator Going e il corporate travel Cisalpina Tours e Cisalpina Mice) e che porrà al centro di ogni processo il cliente finale e le sue aspirazioni, utilizzando la tecnologia di ultima generazione sviluppata attraverso una omnicanalità integrata.

“Il cuore dell’operazione consiste nel porre al centro di ogni processo il cliente finale e le sue aspirazioni, utilizzando la tecnologia di ultima generazione per generare un modello di ibridazione, online-offline, che si sviluppa in una offerta di omnicanalità integrata - spiega in una nota il ceo Domenico Pellegrino -. Diamo voce, volto e cuore alla tecnologia e, contemporaneamente, industrializziamo in modo efficace, trasparente e veloce il contenuto incredibile di professionalità umana presente in azienda”.



Una nuova figura manageriale

Per far ciò il Gruppo si avvarrà della competenza di Francesco Fiaschi (nella foto), che entra a far parte del team Bluvacanze nel ruolo di E-commerce Ux Manager. “Il contributo di Francesco Fiaschi – precisa Pellegrino - sarà un catalizzatore di processo e sono certo che il suo dipartimento funzionerà da driver per tutte le soluzioni di contatto con gli utenti”.



Ex Costa Crociere - dove ha ricoperto il ruolo di Product Owner & Senior Customer Experience Manager -, Fiaschi vanta oltre 12 anni di esperienza nel mondo digitale con particolare focus su tematiche di Customer experience, eCommerce e Marketing. Nel corso della propria carriera, infatti, ha ricoperto importanti ruoli in RTI - Gruppo Mediaset, Contactlab ed EY prima di entrare in Costa.



“Sono molto felice di aver raggiunto il gruppo Bluvacanze e di poter essere in prima linea per la realizzazione di un progetto così innovativo e ambizioso, tutto basato sulla centralità del cliente finale, del viaggiatore - afferma -. Ci sono molti elementi da considerare per rendere un tool digitale semplice ed intuitivo,

quindi efficace: il più importante è la capacità di ascoltare i propri utenti, anche interpretandone le esigenze latenti. Solo così è possibile costruire percorsi virtuosi di relazione e fidelizzazione.”



Gli investimenti

Sono molti gli investimenti che Bluvacanze si appresta a mettere in campo per portare avanti il nuovo progetto: dall’adozione di piattaforme moderne e scalabili basate su tecnologia Microsoft, come il gestionale Business Central, alla migrazione dei data center verso cloud Azure, fino alla creazione di un datawarehouse di nuova generazione pensato già per la gestione di Big Data, nonché una soluzione di Crm e marketing automation leader di mercato come Salesforce.



Una tecnologia al servizio dei clienti e affidata anche a tutti i singoli punti vendita per le operazioni di integrazione generale e specializzazioni di marketing territoriale. “È una fase complessa, ma estremamente eccitante. Vogliamo rendere disponibili per i nostri utenti le best practice già sperimentate in altri settori, come quello bancario o del retail internazionale, declinandole per il turismo ed i viaggi, con le peculiarità che questi mondi esprimono” conclude Enrico Graziadio, cio del gruppo Bluvacanze.