Si chiama “Feel Free” il programma lanciato da Nuovevacanze che promette di innovare i rapporti all’interno dei network. “Sono molto felice che il mercato torni a parlare di modelli di distribuzione e di prodotti, tuttavia, personalmente, non noto in alcuna proposta l’elemento principale: l’innovazione” dice Corrado Lupo, ceo & founder di Nuovevacanze.

Un’innovazione che la rete punta a sviluppare con il suo nuovo programma, che ha l’obiettivo di ristabilire il giusto equilibrio nel rapporto con le agenzie. “Sono infatti le agenzie, per Nuovevacanze, ad essere centrali – dice Lupo -. Va quindi a loro la scelta di rimanere o meno all’interno di un progetto e devono potersi sentire libere di uscirne in qualsiasi momento e senza alcuna penale. Questa la condizione indispensabile per ristabilire un rapporto sano nella filiera. Sulla base di queste premesse fondamentali continueremo a premiare il progetto a sistema, in partnership con Dolphin, fornendo alle agenzie viaggi una centrale operativa per tutte le attività di consulenza fiscale consentendo alle agenzie di concentrarsi sulla vendita”.



Altra linea di intervento per la nuova era della distribuzione è che il progetto “feel free” non entra nella logica di gestione della cassa delle imprese partecipi.



“Continuiamo con la visione che abbiamo già più volte comunicato al mercato – conclude Lupo - ovvero, Nuovevacanze continuerà nel cercare un rapporto sempre più orizzontale a valore per le agenzie di viaggi”.