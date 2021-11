Due provvedimenti legati a doppio filo: lo stato di emergenza e l’uso esteso del Green pass viaggiano in parallelo ed entrambi dovrebbero scadere il prossimo 31 dicembre. Ma la situazione epidemiologica sta spingendo il Governo a prolungare entrambi.

L’ipotesi, come riporta corriere.it, sarebbe quella di prorogare il Green pass fino alla prossima estate e lo stato di emergenza fino a marzo.



Passaggio legislativo

Questo secondo provvedimento richiederebbe tuttavia un passaggio legislativo, dal momento che lo Stato di emergenza non può durare più di 24 mesi (che scadranno il prossimo 31 gennaio).



Lo Stato di emergenza è l’elemento che consente al Governo di procedere con le limitazioni ai viaggi, sia in entrata che in uscita: al suo scadere verrebbero meno anche tutte le regole per limitare i flussi in entrambe le direzioni.