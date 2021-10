Maltempo Catania: gli aggiornamenti su agenzie di viaggi, hotel e aeroporto

di Amina D'Addario

A Catania le attività commerciali, così come le scuole e gli uffici pubblici, resteranno chiuse fino a venerdì. E dopo l'alluvione che martedì ha travolto il centro storico e allagato le strade, si teme ora l'impatto del ciclone soprannominato Medicane sulle province orientali della Sicilia.

Il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha proclamato lo stato di emergenza, parla di danni per centinaia di milioni di euro. Il presidente di Fiavet Sicilia Giuseppe Ciminnisi racconta di agenzie di viaggi del catanese invase dall'acqua, ma di perdite non ancora quantificate. "Solo a Catania - dice - ci sono circa 180 agenzie, per lo più con locali su strada. Non è stato ancora possibile quantificare i danni, ma tante agenzie, soprattutto quelle vicine alla raccolta delle acque delle montagne, hanno subito pesanti ripercussioni. Via chat ci sono arrivate numerose segnalazioni di allagamenti".



Fa un primo bilancio anche il presidente di Federalberghi Sicilia e ad della Società Aeroporto Catania, Nico Torrisi. "Ci sono stati danni e infiltrazioni alle strutture ricettive, ma fino ad ora nessuna situazione particolarmente grave. Le criticità maggiori le abbiamo avute sulle infrastrutture viarie, che per l'assenza di manutenzione e di canali di scolo sono state invase dall'acqua. Anche l'aeroporto è operativo, il problema è stata semmai uscire ed entrare dallo scalo".