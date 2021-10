Gattinoni Mondo di Vacanze in roadtour per incontrare le adv

È cominciato con le tappe di Torino e di Milano il tradizionale roadtour di Gattinoni Mondo di Vacanze che in tre settimane incontrerà le agenzie del network distribuite in tutta Italia.

Dopo la tappa di oggi a Milano, domani sarà la volta di Padova. Si proseguirà quindi con Bologna (3 novembre), Catania (9 novembre), Palermo (10 novembre), Firenze (15 novembre), Roma (16 novembre), Napoli (17 novembre) e Bari (18 novembre).



Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network, ha spiegato: “Avendo saltato per ovvie ragioni l’edizione 2020, eccoci nuovamente a riprendere l’annuale roadtour. Si tratta per noi di un appuntamento realmente importante e significativo. Tiriamo le fila di quanto è stato fatto durante la chiusura forzata e con tutta l’energia e la voglia di ripartire vogliamo confrontarci con le agenzie. Non vediamo l’ora di comunicare tutte le novità e tutti gli strumenti che abbiamo progettato per innovare, per catturare nuove fasce di clientela, strumenti per dare alle agenzie la possibilità di performare al meglio. Sia dal lato social, con la gestione centralizzata dal network personalizzabile da ogni singola agenzia, sia dal lato prodotto, con la programmazione più ricca di sempre inserita nelle piattaforme”.



Gli argomenti affrontati negli incontri sono diversi: dalla piattaforma b2b2c a quella social, alle card, da Fly Gattinoni fino al customer concierge. Tutti servizi che oggi sono compresi nel canone All inclusive.

Ad aprire i lavori un consuntivo da parte del management su ciò che è stato vissuto dalla rete e come Gattinoni si sta orientando. Si parla, in particolare, dell’esigenza di innovare le precedenti modalità commerciali. Al centro c’è la nuova piattaforma b2b2c, che consentirà di raggiungere il potenziale viaggiatore con una vetrina che riunisce tutte le tipologie di prodotto in modo semplificato per la navigazione, a cui si aggiunge la possibilità di acquistare online. Si mostra anche come sia ormai imprescindibile il supporto della comunicazione attraverso i canali social.



Lato business travel, si presenta Fly Gattinoni, la piattaforma easy to use di nuova generazione per la prenotazione dei voli; non consiste in un gds semplificato ma rappresenta un salto di qualità poiché ha al suo interno una più ampia gamma di tariffe. Un servizio aggiuntivo che si rivolge sia alle agenzie Iata che a quelle non Iata.



Gattinoni Mondo di Vacanze presenta poi un progetto di lungo respiro, valido per il triennio 2022/2024, che comincia con la comunicazione, sia in store con vetrine, sia online, sia a livello di campagne pubblicitarie.