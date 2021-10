Una soluzione rapida per aggiornare il proprio business. Expedia Group annuncia il lancio di Rapid 3, ovvero la più recente Api di Expedia Partner Solutions.

Il progetto nasce per consentire di venire incontro alle esigenze de viaggiatori, che richiedono sempre e più di accedere ai servizi maggiormente avanzati e semplificare l’esperienza di prenotazione. Un elemento, quest’ultimo, sempre più centrale nelle dinamiche di ecommerce.



Rapid 3 nasce esattamente con questo obiettivo: è stato infatti progettato per rendere più semplice l’offerta di soluzioni diversificate in base alle esigenze dei viaggiatori. Con la nuova Api, si legge nella nota, “Expedia Group rilascerà nuove funzionalità non appena saranno disponibili, senza la necessità di un aggiornamento; in questo modo i partner possano risparmiare tempo e denaro”.



I vantaggi per i partner

Grazie al nuovo sistema, le agenzie di viaggi potranno accedere a tariffe e disponibilità da un portafoglio di oltre 700.000 proprietà con 35 diversi tipi di strutture in più di 25.000 destinazioni in tutto il mondo. Rapid 3 consente inoltre alle aziende di personalizzare l’intera esperienza di viaggio, dallo shopping fino alla prenotazione e al pagamento.



Coloro che utilizzano la nuova Api inoltre potranno scegliere il fornitore dei servizi di pagamento grazie alla compliance Psd2; “utilizzando un unico provider - si legge ancora nella nota -, i partner offriranno un'esperienza utente unica per la verifica di tutte le transazioni”.