Cisalpina Tours integra i contenuti Ndc di Lufthansa

Cisalpina Tours annuncia l’integrazione dei contenuti Ndc di Lufthansa all’interno della propria piattaforma.

“Cisalpina Tours e le agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare - si legge in una nota della rete di distribuzione - potranno offrire ai propri clienti la gamma completa dei servizi Lufthansa Group a bordo dei propri aerei e negli hub aeroportuali: wi-fi, menu à la carte, upgrade di classe e ingressi nelle lounge sono solo alcuni tra gli esclusivi servizi che ora saranno disponibili e prenotabili a tariffe dedicate sulla piattaforma integrata, unitamente al posto a bordo”.



Grazie alla tecnologia Continous pricing saranno anche a disposizione le tariffe più convenienti, non accessibili da gds tradizionali, precisa ancora la nota.



"Stiamo siglando una nuova era della biglietteria aerea – afferma il Ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino (nella foto) -. Cisalpina Tours è stata una tra le prime Travel Management Company a far parte dell’Ndc Partner Program del Gruppo Lufthansa e la nostra partnership in un momento così complesso per l’intero comparto turistico si conferma essere solida, orientata alla centralizzazione delle esigenze del traveller e sempre al passo con l’innovazione tecnologica”.



Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group Airlines, aggiunge: “Soprattutto in questi tempi di crisi, quando la creazione di ulteriore valore per il cliente attraverso lo sviluppo tecnologico si dimostra più importante che mai, stiamo rafforzando la nostra strategia Ndc a lungo termine”.