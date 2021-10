Non sarà proprio come prima, ma quasi. I Paesi dell’Unione europea stanno lavorando a un protocollo di viaggio che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione, la più grande da quel marzo del 2020 che stravolse le abitudini e bloccò gli spostamenti.

Secondo le informazioni pubblicate da bloomberg.com, un vertice Ue di due giorni a Bruxelles potrebbe stabilire nuove regole per i viaggi. Riuscendo, in un colpo solo, a riportare il green pass al suo spirito originario e a venire incontro alle richieste del settore turistico del Vecchio continente.



L’incontro avrebbe infatti lo scopo di cancellare il sistema a semaforo e introdurre un unico criterio per viaggiare all’interno dell’Europa: il possesso del green pass.



Il cambio di passo

Del resto, il certificato verde fu rilasciato qualche mese fa proprio con lo scopo di rimettere in moto i viaggi. Poi le cose andarono diversamente, ma il settore dei viaggi ben ricorda la ‘ratio’ che guidò la creazione del green pass.



Nelle scorse ore, inoltre, un comunicato delle associazioni di categoria di tutta la filiera a livello europeo aveva chiesto con una nota congiunta di lasciare il sistema di restrizioni a larga scala in base a territori e adottare criteri individuali. La mossa dell’Ue andrebbe esattamente in questo senso.