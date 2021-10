Viaggi d’affari, Nobis e Paffer lanciano una piattaforma per le agenzie

Un nuovo portale b2b al servizio delle agenzie specializzate in viaggi d’affari. Paffer Assicurazioni e Consulenze e Nobis Assicurazioni lanciano la piattaforma Business Travel Aroundeasy/Businesstravelassicurazioni.it.

Sul portale è possibile scegliere tra numerose soluzioni assicurative, sviluppate da Nobis Assicurazioni e intermediate da Paffer, che garantiscono ampiezza dei massimali e completezza delle coperture.



Ogni polizza offre, inoltre, apposite garanzie per tutelare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid-19, come la diaria da ricovero, l’indennità da convalescenza, l’interruzione del soggiorno per quarantena e il consulto psicologico.



“Dopo il successo ottenuto dal portale Aroundeasy.it, che oggi vanta più di 1.000 agenzie di viaggio registrate e che dalla sua messa online nel 2019 ha registrato un +30% di polizze vendute nonostante le difficoltà che l’intero settore si è trovato a dover affrontare, abbiamo voluto lanciare un nuovo portale verticale dedicato al business travel - spiega in una nota Paolo Affer, amministratore unico di Paffer Assicurazioni -. Crediamo che questa particolare tipologia di target sia soggetta a restrizioni minori rispetto all’intera filiera del turismo e, anche per questo motivo, possa essere molto più ricettiva nei confronti di soluzioni assicurative che rendano i viaggi ancora più sicuri e a prova di imprevisto”.



Il portale è stato progettato per assicurare la massima velocità in termini di emissione delle polizze. Un’area riservata e intuitiva garantisce la massima sicurezza dei pagamenti e include un’apposita sezione contenente le indicazioni necessarie per effettuare la denuncia del sinistro.