di Amina D'Addario

Cresce il gruppo di Personal Voyager di Euphemia, la rete di consulenti di viaggio facente capo a Lab Travel Group e oggi arrivata a contare circa 140 professionisti.

"Tanti agenti - ha raccontato in occasione di TTG Travel Experience Michele Zucchi, ad Lab Travel Group (a sinistra nella foto) - stanno abbassando la serranda per andare a lavorare nell'agenzia dell'amico. L'abbiamo visto succedere tante volte e con la pandemia ancora di più: ex titolari diventano collaboratori e poi nascono una serie di problemi e di conflitti. Noi invece abbiamo delle regole chiare che permettono di preservare la convivenza e far fruttare le singole esperienze di ciascuno, dando allo stesso tempo la libertà totale".



Cinquanta filiali sul territorio

La rete conta al momento una cinquantina di filiali sul territorio nazionale, concepite come vere e proprie agenzie e spazi di rappresentanza nei quali i Personal Voyager possono lavorare e incontrare i clienti.



"Euphemia è un caso unico nel mercato, perché - sottolinea Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group (a destra nella foto) - lasciamo più spazio all'agente, mentre le spese di gestione delle filiali sono a nostro carico. Abbiamo avviato questo progetto nel 2008, abbiamo aumentato con gli anni il portafoglio fornitori, cambiato gestionali e siamo cresciuti insieme ai nostri consulenti che oggi coprono due terzi dello Stivale".