di Amina D'Addario

Abolizione del tampone al rientro e ampliamento dei corridoi. Sono queste le misure che il ministero della Salute sarebbe pronto ad approvare, secondo quanto anticipato dalla presidente Fiavet Ivana Jelinic al termine del confronto di questa mattina tra Roberto Speranza e le associazioni di categoria.



“Il ministero - ha spiegato Jelinic in un video su Facebook - ha recepito le nostre richieste e provvederà a fare la modifica per quanto riguarda l'eliminazione del tampone per i passeggeri in rientro da un viaggio attraverso i corridoi turistici”.



Altra notizia riguarda poi la prossima apertura di nuove destinazioni. “Il 25 ottobre si attende un provvedimento che dovrebbe ampliare la white list e integrarla con altri Paesi verso i quali si potrà tornare a viaggiare per turismo attraverso i corridoi. Quindi lentamente - ha proseguito Jelinic - stiamo portando avanti un percorso di semplificazione e apertura rispetto ad altre destinazioni”.



Per quanto riguarda i bambini sotto i 12 che non possono avere il Green Pass, la presidente Fiavet ha precisato che “potranno viaggiare lo stesso facendo un tampone, esclusi quelli dai 0 ai 6 anni”.