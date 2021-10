Una proroga che lascia l’amaro in bocca. È di pochi giorni fa la notizia dell'estensione della cassa integrazione fino a fine anno. Una scelta che però ha destato non poche perplessità nel settore, come testimoniano anche le segnalazioni arrivate alla redazione di TTG Italia.

L’esecutivo ha infatti concesso ulteriori 13 settimane di cassa integrazione, che però dovranno essere utilizzate nella finestra compresa tra il 1 ottobre e il 31 dicembre. Ovvero proprio nel momento in cui il turismo organizzato sta faticosamente tentando di salvare l’alta stagione invernale alla luce di quanto consentito dalle ultime disposizioni di legge. Il tutto per poi assistere al fisiologico e inevitabile calo dell’attività che come ogni anno accompagnerà il settore più o meno fino alla primavera.



Ma quando effettivamente l’attività tornerà a calare, ovvero dopo la prossima Epifania, il turismo non potrà più contare su nessun ammortizzatore sociale straordinario.



Una questione di stagionalità

I calcoli sono strettamente legati all’inevitabile stagionalità del settore turistico. Che in virtù della proroga si troverebbe ‘costretto’ a fermarsi in piena alta stagione invernale, pena la perdita degli aiuti economici, per poi rimettersi in pista quando la domanda subirà il solito e ciclico calo.



Le associazioni di categoria lo avevano detto da tempo: la proroga dovrebbe arrivare a coprire almeno la primavera, in modo da accompagnare il turismo verso la ripresa, la prossima estate.



Tra le segnalazioni arrivate nella nostra redazione, anche quella di Eliseo Capretti, nome di spicco della distribuzione turistica italiana e managing director di Ocean Viaggi. Il quale ha una proposta: confermare le 13 settimane ma dare modo di usufruirne anche dopo la fine dell’anno. Una soluzione che tra l’altro non comporterebbe un aggravio delle spese previste, dal momento che il numero di settimane non cambierebbe.



E che consentirebbe al turismo di arrivare con maggiore serenità all’appuntamento dell’estate 2022.