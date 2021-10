Cassa Covid per il turismo: il Governo concede altre 13 settimane fino al 31 dicembre

Sono altre 13 le settimane di cassa integrazione Covid concesse dal Governo alle aziende del turismo, dal 1 ottobre al 31 dicembre. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato venerdì 15 il decreto legge che rifinanzia i trattamenti di integrazione salariale, uno dei punti caldi delle richieste delle imprese al Governo.

Malgrado le nuove aperture ai viaggi internazionali, infatti, le aziende del comparto sono ancora in forte difficoltà, e la richiesta di continuare ad avere a disposizione ammortizzatori sociali per tutelare le condizioni delle imprese e dei lavoratori è stata pressante.



Il Governo ha stanziato per queste nuove 13 settimane 878 milioni.



Restano valide le condizioni stabilite per la cassa Covid: le aziende che ne usufruiscono non possono effettuare licenziamenti collettivi né individuali per giustificato motivo oggettivo, salvo nei casi individuati dalla legge.



Si attendono dall’Inps comunicazioni più dettagliate per il ricorso al nuovo ammortizzatore.