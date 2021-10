di Amina D'Addario

Decolla Faro Group, il progetto lanciato da Maavi lo scorso giugno "per dare alle agenzie nuove opportunità di guadagno" ha spiegato la presidente Enrica Montanucci durante la conferenza stampa organizzata all'interno di TTG Travel Experience per raccontare quanto fatto dal movimento nell'ultimo anno.

"Abbiamo cercato e cercheremo sempre di più di darvi strumenti concreti, che da gennaio in poi saranno veramente dirompenti. Mezzi che - ha precisato Montanucci - garantiranno opportunità nuove per ottimizzare il lavoro".



Il gruppo d'acquisto

Le novità riguardano in particolare la partenza di Faro Club, gruppo d'acquisto per agenzie non affiliate ai network che, ha precisato il numero uno di Maavi, "servirà a garantire condizioni preferenziali su operazioni di outgoing". A questo si aggiunge poi Faro Team Italia, nuovo portale dedicato all'incoming, e Faro Service, piattaforma che offre consulenze e servizi per la gestione aziendale.



Più controlli alle frontiere

Intanto continua il pressing di Maavi sulle istituzioni. Nel corso della conferenza Montanucci ha annunciato che martedì ci sarà un incontro al Viminale per chiedere l'inasprimento dei controlli alle frontiere per quei viaggiatori che, contravvenendo alle norme ministeriali, partono alla volta di destinazioni esotiche. "Al Ministero dell'Interno chiederemo di rafforzare i controlli negli aeroporti. Perché è inutile aprire i corridoi e poi avere persone che partono lo stesso. Basta piangere perché la gente non entra in agenzia, dobbiamo fare in modo che non ci sia alternativa".