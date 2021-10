Più tecnologia e nuovi prodotti, le novità di Avis per tornare a viaggiare

Più tecnologia e nuovi prodotti. Ruota attorno a questi due pilastri la strategia di Avis Budget Group. "Per tutto il 2021 - sottolinea la general manager Italia Rita Rossi - il nostro focus principale è sempre stato la sicurezza dei nostri clienti e del nostro staff, attraverso un servizio che ha fatto leva sulla tecnologia per sviluppare nuove funzionalità digitali".

Tra le novità più recenti, "una formula di noleggio auto plurimensile che - spiega Rossi - offre tariffe competitive con 4000 km mensili, assistenza stradale e limitazione di responsabilità per danni e furto. Senza anticipo e con rate mensili, è semplice da attivare ed è applicabile a tutte le categorie di auto".



Inoltre "dal 1° ottobre al 30 novembre 2021, offriamo ai clienti in Italia, Spagna e Portogallo tariffe giornaliere e settimanali vantaggiose con km illimitati, eliminazione totale della responsabilità economica in caso di danni e furto, protezione cristalli, supplementi secondo guidatore e guidatore giovane inclusi prenotando attraverso il portale oppure tramite call center e citando il codice AWD E1933002.



Il gruppo ha anche lanciato il digital check-in che "permette ai clienti di ritirare i veicoli in modo rapido e sicuro" ha aggiunto Rossi. A.D.A.