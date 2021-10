CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG



“La pandemia ha stravolto le abitudini dei consumatori. Il digitale e dunque l’e-commerce hanno preso il sopravvento e anche il mondo del travel è chiamato ad adeguarsi. Può ancora funzionare un modello di adv con orari ordinari di apertura e chiusura? Partendo da questo interrogativo, il Gruppo Gattinoni ha deciso di credere e investire sulle proprie adv con un progetto online che rappresenta una vera svolta per la distribuzione. “In questi 2 anni non ci siamo fermati e abbiamo voluto essere pronti per la ripartenza”, commenta Franco Gattinoni, presidente del gruppo...”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)