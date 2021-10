Con Gattinoni l’ecommerce approda in agenzia

La pandemia ha stravolto le abitudini dei consumatori. Il digitale e dunque l'e-commerce hanno preso il sopravvento e anche il mondo del travel è chiamato ad adeguarsi. Può ancora funzionare un modello di adv con orari ordinari di apertura e chiusura?

Partendo da questo interrogativo, il Gruppo Gattinoni ha deciso di credere e investire sulle proprie adv con un progetto online che rappresenta una vera svolta per la distribuzione.



“In questi 2 anni non ci siamo fermati e abbiamo voluto essere pronti per la ripartenza”, commenta Franco Gattinoni (foto), presidente del gruppo. “Il cambiamento è oggi, siamo chiamati a rispondere in tempo reale alle esigenze dei clienti, e avere un sito vetrina, per un'adv non basta più”.



Nasce da questa riflessione il portale b2b2c Gattinonitravel.it che riunisce tutti i prodotti del gruppo per arrivare al consumatore finale che, navigando sul sito con filtri semplici e intuitivi, può successivamente finalizzare la prenotazione attraverso le adv del network Gattinoni Mondo di Vacanze.



Tutto ciò si rispecchia nella trasformazione dei siti delle adv, pronti a diventare dei veri e-commerce che permetteranno, a partire da gennaio 2022, di raggiungere i potenziali viaggiatori 24 ore su 24 e dunque di vendere anche online con il proprio marchio d'agenzia affiancato a quello del network.



Si partirà con 50 adv a inizio anno, diventeranno 500 a maggio e le previsioni parlano di un 95% di affiliati che aderiranno a questo progetto.