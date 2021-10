Testi, Gattinoni: “Per le agenzie è arrivato il tempo della trasformazione”

di Lino Vuotto

“Il cliente è cambiato molto negli anni, sono mutate le sue esigenze e il suo comportamento e il Covid non ha fatto altro che esasperare questa evoluzione, in maniera irreversibile. Ora tocca a noi capire questo cambiamento e andare incontro al nuovo scenario”. Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group, non ha dubbi: per il mondo agenziale è arrivato il momento della trasformazione come elemento fondamentale per non restare indietro e perdere mercato.

Intervenuto nel corso della presentazione dell’Osservatorio del Polimi, il manager ha spiegato che è arrivato il momento di chiudere con un passato fatto di contrasto e dissidio tra online e offline e passare alla ‘pacificazione’. “Siamo in una realtà che vede sempre più clienti passare all’acquisto online e sempre meno clienti passare fisicamente in agenzia – ha aggiunto -: non possiamo rischiare di perdere questa fetta e dobbiamo andare a intercettarla sul loro stesso percorso lavorando con i clienti sul web”.



Un percorso che in casa Gattinoni si concretizzerà, da gennaio, con la nuova piattaforma b2b2c che consentirà alle agenzie del network di lavorare in modo nuovo.